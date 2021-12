Passione: Danilo afirma que matou Saulo

Logo depois de ser encontrado pelo tio Gerson (Marcelo Antony) dormindo em uma rua, Danilo (Cauã Reymond) contará para a sua família, em uma clínica de reabilitação, que foi ele o responsável pela morte do pai, o empresário Saulo (Werner Schünemann), em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A cena será exibida no capítulo deste sábado, 20.



Ao lado da mãe e dos irmãos no centro de tratamento, o ciclista sentirá a falta do pai. depois, afirmará para o tio que o pai não está presente porque está morto. Gerson tentará justificar a falta de Saulo dizendo que o irmão está ocupado com o trabalho, mas o sobrinho não acreditará nele e começará a se exaltar no quarto onde está internado.

