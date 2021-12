Passione: Clô descobre bigamia de Berilo

A vida de Berilo (Bruno Gagliasso) vai ficar ainda mais complicada em 'Passione', a partir da próxima semana. É que Clô (Irene Ravache) vai descobrir que o italiano é casado com Agostina (Leandra Leal), e que já tem um filho com a jovem. De acordo com o site 'Terra', o segredo vem à tona depois que a perua atende o celular do genro.







Preocupada com a falta de notícias de Berilo, Agostina resolve ligar para o marido. Clô atende a ligação e pergunta quem é. A italiana fica envergonhada achando que está falando com a patroa de Berilo e começa a se explicar.









