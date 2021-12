"Passione": Clô dá surra em Jackie

Clô (Irene Ravache) e Jackie (Alexandra Richter) são as próximas a se enfrentarem em "Passione", da Globo. De acordo com a coluna 'Telinha', do jornal Extra, após a separação com Olavo (Francisco Cuoco), a perua resolve voltar à mansão para tentar reconquistar seu amor.







Ao chegar em casa, ela vai encontrar a ex-amiga Jackie bancando a dona da mansão. Mas Clô só percebe as más intenções da rival ao vê-la fazendo massagem em Olavo. Com ciúmes, a perua partirá para cima da secretária e a encherá de tapas.











