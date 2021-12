Passione: Clara voltará ao Brasil para enfrentar Bete

Após suspeitas de que provocou um incêndio para matar Totó, Clara (Mariana Ximenes) retornará ao Brasil com a missão de prejudicar Bete Gouveia (Fernanda Montenegro) e a sua família. "A Clara vem para o país se sentindo rica e vai usar o dinheiro de Totó com um único objetivo: vingança. Ela enfrentará Bete", adiantou Mariana Ximenes em entrevista a coluna publicada nesta quinta-feira, 05, na Folha de S. Paulo.



Apesar da briga com Fred (Reynaldo Gianecchini), a moça voltará a se aliar ao vilão para conseguir pôr seu plano em prática. “Eles são inimigos agora, mas também são parceiros em outros crimes. Odeiam-se, mas um depende um do outro.", concluiu a atriz.

adblock ativo