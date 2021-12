Passione: Clara trama morte de Totó

Clara, personagem de Mariana Ximenes na novela Passione, da Rede Globo, trama a morte de Totó (Tony Ramos) com Diogo (Daniel Boaventura) no episódio que vai ao ar nesta segunda-feira, 20. A vilã explica que a morte deve parecer um assalto:



"Você entra encapuzado, ameaçando todo mundo... Tem que parecer um assalto! Tudo muito rápido... E, no final... você mata o Totó!", diz ela.

adblock ativo