Passione: Clara planeja falso assalto para matar Totó

Clara, a personagem de Mariana Ximenes na novela Passione, da Rede Globo, continua planejando a morte do marido Totó (Tony Ramos), com a ajuda do amante Diogo (Daniel Boaventura). No episódio que vai ao ar nesta segunda-feira, 20, a loira dirá ao cúmplice que o assassinato de Totó deverá parecer um assalto. "Você entra encapuzado, ameaçando todo mundo... Tem que parecer um assalto! Tudo muito rápido... E, no final... você mata o Totó!", trama.

Mesmo quando Diogo questiona sobre a possibilidade de reação dos italianos ao assalto, Clara afirma que dará um jeito de tirar de casa Agnello (Daniel Oliveira), o filho mais esquentado de Totó. A loira, no entanto, tem tudo esquematizado para o falso assalto parecer real. "(...) Mas quero o Adamo e a Kelly vendo o assassinato. São as testemunhas ideais pra provar a minha inocência", planeja. Na sequência, Clara fará um desabafo: "Eu tenho nojo do Totó! Nojo! Ele me lembra todos aqueles velhos sebosos que eu tinha que agradar... Que a minha avó me obrigava! Desde quando eu era pequena que eu tinha vontade de matar um por um daqueles coroas safados, babões!".

