Passione: Clara incendeia o sítio para matar Totó

Clara (Mariana Ximenes) está prestes a concluir seu plano de ficar com a herança de Totó (Tony Ramos) na novela 'Passione', exibida pela Rede Globo. Após falsificar o testamento do marido, o próximo passo da loura é matá-lo para ficar com o dinheiro.







Sozinha no sítio, Clara vai até o celeiro, desencapa alguns fios, pega uma lata de gasolina e molha um montinho de palha. Quando Totó chega ao local, ela disfarça dizendo que preparou um jantar para o marido. Assim que terminam a refeição, a vilã diz que se esqueceu de recolher as roupas e corre para o celeiro.









adblock ativo