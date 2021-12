Passione: Clara impede que Totó descubra as falcatruas de Fred

Depois de descobrir as armações de Fred (Reynaldo Gianecchini) para destruir a sua família e de demiti-lo da metalúrgica, Bete (Fernanda Montenegro) enviará um dossiê sobre o vilão para Totó (Tony Ramos). No entanto, no capítulo de Passione que será exibido na próxima quarta-feira, 21, o documento não chegará às mãos do italiano porque Clara (Mariana Ximenes) vai destruí-lo.

Na carta, Bete pede ainda que o italiano anule a procuração que assegura ao personagem de Reynaldo Gianecchini o direito de representá-lo nas decisões da metalúrgica Gouveia. Desde que voltou ao Brasil com os filhos de Totó – Agostina e Agnelo – é o golpista quem cuida da sua herança. Até um apartamento já foi comprado.

