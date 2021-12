Passione: Clara engana Diogo com testamento falso

Clara (Mariana Ximenes) está preocupada com as desconfianças de Diogo (Daniel Boaventura), em "Passione". Depois que o cantor ficar desconfiado que o plano dela era que ele fosse preso ao matar Totó (Tony Ramos), a vilã vai fazer de tudo para reconquistar a confiança do amante. Para isso, Clara vai mostrar a Diogo um testamento falso que conseguiu do marido na época em que viviam na Toscana.









