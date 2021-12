Passione: Clara e Totó se beijam

Após meses separada de Totó (Tony Ramos), Clara vai se declarar para o italiano em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A garçonete resolve conversar com o ex-marido após descobrir que Diogo (Daniel Boaventura) pediu para Totó se divorciar dela. A ex-mulher do italiano afirmará que não sabe porque o músico o procurou e garantirá que não existe nada entre eles. A cena será exibida no capítulo deste sábado, 13.



"Eu não estou mentindo, Totó! Eu não quero nada com o Diogo! É você quem eu amo Totó. Amo. Amo como nunca pensei que pudesse amar alguém. Eu estou sendo sincera como eu nunca fui! Não sei explicar como isso aconteceu. Mas eu me apaixonei por você, Totó! Você pode não acreditar em mim, mas eu te amo! Mais do que tudo na minha vida. Pelo amor de Deus, Totó. Eu não quero perder você de novo. Não quero. Eu prefiro morrer!". Os dois acabarão se beijando.

