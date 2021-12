Passione: Clara e Totó fazem sexo depois de brigarem com Gemma

Nos próximos capítulos da novela “Passione”, Clara (Mariana Ximenes) consegue voltar à Itália depois de juntar dinheiro e passa a dar continuidade ao seu plano de vingança contra Fred (Reynaldo Gianecchini). Ao chegar no país, ela é bem recebida por Totó (Tony Ramos). No entanto, é hostilizada pela irmã dele, Gemma (Aracy Balabanian).

Desconfiada, a italiana invade o quarto da vilã e tenta expulsá-la de casa. Totó fica irritado ao saber do ocorrido e briga com a irmã. Em seguida, vai consolar a jovem, que usa de todos os artifícios para seduzi-lo. Apaixonado, Totó se rende aos encantos de Clara e eles transam pela primeira vez.





De acordo com a coluna 'Retratos da Vida', do jornal Extra, o autor Sílvio de Abreu contou que Clara se comportará como profissional, enquanto que Totó ficará como um menino bobo e apaixonado, como se tivesse conhecido o primeiro amor.

"O público pode esperar toda a malandragem e dissimulação que Clara sabe fazer com maestria. Com Totó, o telespectador vai ver um homem apaixonado e puro, que beira a inocência", declarou o autor.

Mas a história não para por aí. Gemma não vai desistir de separar o casal. Ela pede a Mimi (Marcelo Médici) que encontre um homem que tenha cara de príncipe para apresentar a Clara. A italiana quer armar um plano para a jovem se afastar de seu irmão.

Planos – Gemma acha que a vilã irá se encantar ao ver um homem mais jovem, bonito e supostamente mais rico, deixando Totó de lado. O que ela não sabe é que Mimi está do lado de Clara e os dois irão se unir para estragar os planos da italiana.

Clara aceitará um convite de Gemma para tomar um sorvete. Enquanto as duas conversam, Mimi aparece acompanhado do príncipe Vittorio Emmanuele Gibini (ator ainda não escalado), da Toscana, que na verdade é um amigo de Mimi, açougueiro em uma cidade próxima.

Esperta e já com um plano na cabeça, Clara finge ter se impressionado com o falso nobre, e, para a felicidade de Gemma, aceita o convite do príncipe para irem juntos a um museu. Gemma vai atrás de Totó e o leva até o local. A ideia é fazer com que o camponês se decepcione com a brasileira.

Dando continuidade ao plano de Gemma, Clara finge estar envolvida com o "príncipe" e não se importa em dar-lhe um beijo, mesmo sabendo que Totó está vendo a cena. Virando a armação de Gemma a seu favor, a vilã empurra o “príncipe” e lhe dá um tapa no rosto, justamente na hora em que Totó entra pela porta atrás dela.

“Como se atreve? Eu amo outro homem, pertenço a ele, que é muito mais nobre que você”, diz Clara, sabendo que o camponês lhe ouviria. Ao sair, ela encontra com Totó, que bate no falso nobre, e, em seguida, sai atrás de Clara. Gemma fica arrasada por seu plano ter falhado, e Clara sai comemorando, já que o fato só servirá para unir mais o italiano e ela.

