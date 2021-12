Passione: Clara é presa ao tentar fugir do país

O conforto de Clara (Mariana Ximenes) está com os dias contados, em 'Passione'. Depois de saber de todas as armações da mulher, Totó (Tony Ramos) decide abrir mão da paixão e entrega a amada à polícia. O italiano ficou inconformado ao saber que Clara roubou as joias de Bete (Fernanda Montenegro) e colocou a culpa na empregada Olga (Debora Duboc).

Mesmo depois de ouvir os apelos de Clara, Totó passa a não acreditar mais na vilã e decide fazer justiça. Ele leva as joias para a delegacia e denuncia a golpista. Temendo ser presa, Clara foge para a pensão de Valentina (Daisy Lúcidi) e, com a ajuda de Kelly (Carol Macedo), esconde-se no sótão da casa.





Depois da denúncia, a polícia sai em busca de Clara. O local escolhido para ser o esconderijo, no entanto, é um dos primeiros a ser checados pelos oficiais. Ao ouvir a presença da polícia, Clara foge sem deixar pistas. Uma busca na pensão confirma que a vilã esteve por lá.





Sem dinheiro, ela volta a procurar Kelly, que rouba dinheiro da carteira de Valentina para ajudar a irmã. A jovem vai ao encontro de Clara no aeroporto, que disfarçada, tenta embarcar para o Paraguai.

Desconfiada de que Kelly protegeria a irmã, Valentina alerta os policiais e eles resolvem seguir a menina. O palpite da avô estava certo e os oficiais encontram Clara e lhe dão voz de prisão. A golpista tenta fugir, mas logo é alcançada, imobilizada e presa.





As cenas serão exibidas a partir de 7 de setembro, na Globo.

