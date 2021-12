Passione: Clara e Olga trocam tapas na casa de Diogo

Está confirmado para a próxima quarta-feira, 22, o capítulo de Passione que trará o confronto entre Clara (Mariana Ximenes) e Olga (Debora Duboc). As duas partem para agressões físicas, destroem o apartamento de Diogo (Daniel Boaventura) e só param de se estapear quando o cantor chega ao local e surpreende-se com a situação.



A trama terá início quando Clara descobre que Olga, Diogo e Talarico (Luiz Serra) estão unidos em um plano para destruí-la. A vilã decide mandar uma mensagem para o celular de Olga marcando um encontro como se fosse Diogo.



A empregada de Bete Gouveia (Fernanda Montenegro) vai ao apartamento do cantor e fica perplexa ao ser recebida por Clara. A loira a puxa para dentro da casa, jogando-a no sofá. "Ordinária! Cachorra! Está armando para cima de mim, é?", dirá.

