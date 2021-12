Passione: Clara é ameaçada por detenta e fica assustada

Após ser presa, Clara (Mariana Ximenes) vai passar maus momentos na cadeia, em "Passione". Ao ser pega pela polícia em tentativa de fuga, a vilã será encaminhada à delegacia. De acordo com o site 'Na Telinha', a golpista percebe que Totó (Tony Ramos) a observa na porta do distrito policial e chora desesperadamente.







Ao ver o sofrimento de Clara, Totó mostra-se arrependido de ter denunciado a esposa para as autoridades. Em conversa com Bete (Fernanda Montenegro), ele revela que decidiu pagar um advogado para defender a vilã.









