Passione: Clara é acolhida por Gemma após contar que foi agredida pela avó

Clara (Mariana Ximenes) chegará ao apartamento de Totó (Tony Ramos) com cortes no braço, cabelo desarrumado e com a roupa rasgada e contará para Gemma (Aracy Balabanian) que Valentina (Daisy Lúcidi) tentou assassiná-la depois que deixou a cadeia. A italiana acreditará na garçonete e ficará chocada com o estado dela. As duas acabarão se abraçando. A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 02.

