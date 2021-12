Passione: Clara é a assassina de Saulo

Clara (Mariana Ximenes), a grande vilã da novela Passione, da Rede Globo, foi revelada como a assassina de Saulo (Werner Schunemann), no último capítulo da novela, que foi ao ar nesta sexta-feira, 14.



A vilã matou o diretor da Metalúrgica Gouveia para se vingar dos abusos que sofreu na infância, sempre articulados pela sua avó Valentina (Daisy Lúcidi). O assassinato aconteceu em um motel. Em uma das noites com o vilão, a loura o esfaqueou sem piedade.

Clara também foi cúmplice de Saulo ao ser infiltrada na mansão dos Gouveia como cuidadora de Eugênio (Mauro Mendonça). A dupla trocava os medicamentos do empresário, até que ele morresse com a saúde debilitada.



A vilã teve um final feliz na trama. A explosão do carro em que fugia da polícia não resultou na morte de Clara, que fugiu para uma praia do Pacífico e ficou trabalhando como enfermeira de senhores ricos.

A reprise do último capítulo da novela Passione vai ao ar neste sábado, dia 15. E na segunda-feira, dia 17, começa a nova novela das 21h, Insensato Coração.

