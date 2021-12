Passione: Clara consegue emprego como garçonete

Após procurar vaga de trabalho em lojas e hotéis de São Paulo, Clara (Mariana Ximenes) conseguirá um emprego para trabalhar como garçonete em um restaurante, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. Após a prisão por roubo de jóias, a vilã começou a tentar mudar de vida para conseguir a guarda da irmã.



O primeiro dia de trabalho não será dos mais fácies para a ex-mulher de Totó (Tony Ramos). Ela se assustará com a quantidade de trabalho no estabelecimento de um senhor que, por coincidência, também é italiano. "Não tem máquina de lavar no restaurante?", perguntará ao ver a grande quantidade de pratos sujos.

