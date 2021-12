Passione: Clara chora ao encontrar Totó e Felícia na cantina

Clara (Mariana Ximenes) não se conterá e irá chorar após ver Totó (Tony Ramos) e Felícia (Larissa Maciel) em clima de romance no restaurante onde ela trabalha, em "Passione", novela das 21h da Rede Globo. O camponês jantará na cantina com a nova namorada e Gemma (Aracy Balabanian) a convite de Diogo (Daniel Boaventura), que entrou na trama, pelo que parece, para atrapalhar Clara. A cena será exibida no capítulo desta segunda-feira, 25.

