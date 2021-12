Passione chega aos capítulos finais com audiência alta

Quem matou Eugênio (Mauro Mendonça)? Quem matou Saulo (Werner Schünemann)? Qual o mistério de Gerson (Marcello Antony)? A Clara (Mariana Ximenes) vai se dar bem?. Há oito meses no ar, a novela "Passione", da Globo, conseguiu mexer com o horário nobre da Globo, alcançando picos de 56 pontos no Ibope (a antecessora, "Viver a Vida", teve audiência máxima de 36 pontos) e jogando várias perguntas na cabeça do público. No trabalho, na mesa de bar ou na internet, o brasileiro se perguntou sobre questões da novela de Silvio de Abreu. No Orkut, a comunidade do folhetim tem 177 mil seguidores. No Twitter, 44 mil pessoas discutem sobre a trama.

