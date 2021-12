Passione: Cenas de exploração infantil serão intensificadas

As cenas de exploração infantil serão intensificadas na novela “Passione”, de Sílvio de Abreu. Segundo coluna publicada no Uol, o autor revelou que pretende mostrar de forma mais incisiva as cenas nas quais Kelly (Carol Macedo) é explorada pela sua avó Valentina, vivida pela atriz Daisy Lúcidi.



"A pedofilia é abordada com a personagem da Kelly. Mas não quero dissecar a personalidade do pedófilo. Só quero mostrar as consequências dessa exploração sexual infantil vinda da própria família", disse Sílvio de Abreu à publicação. Na trama das 20h, a adolescente vai acabar enfrentando a avó, que fez o mesmo com Clara (Mariana Ximenes) quando ela era mais jovem. Valentina não aceitará o comportamento da garota e passará a ser mais violenta.

