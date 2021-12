Passione: Cena da morte de Myrna será exibida nesta segunda-feira

A cena da morte de Myrna (Kate Lyra) será exibida no capítulo desta segunda-feira, 29, em “Passione”, novela das 21 horas da Rede Globo. A secretária da Metalúrgica Gouveia será assassinada por Fred (Reynaldo Gianecchini) após descobrir que o vilão ficou com o dinheiro que Saulo (Werner Schünemann) tinha em uma conta na Suíca e que ele é o proprietário da empresa responsável pela compra das ações da Gouveia.





Para evitar que Myrna conte tudo o que sabe para a polícia e para Bete Gouveia (Fernanda Montenegro), Fred vai armar uma emboscada para ela. O elevador será sabotado pouco antes de a secretária deixar a empresa.



Myrna apertará o botão e a porta começará a se abrir. Fred a cumprimentá, desejando boa noite. A secretária não perceberá que, mesmo com a porta aberta, o elevador não está ali e acabará despencando no poço. Para fingir que não tem envolvimento com o crime, o vilão fingirá desespero e chamará uma ambulância.

