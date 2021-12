Passione: Cauã Reymond volta, mas Cleyde Yáconis continuará afastada

Cauã Reymond deve voltar a aparecer em “Passione” no próximo dia 17, com a volta do personagem Danilo. De acordo com a coluna Flávio Ricco, publicada no UOL, pela previsão do autor Silvio de Abreu, o ator pode voltar a gravar ainda nesta semana.





Já o caso de Cleyde Yáconis não é tão simples e ela continuará afastada por mais algum tempo. Após se recuperar de uma cirurgia que sofreu ao fraturar a cabeça do fêmur, a atriz teve complicações com o implante da prótese que colocou em seu osso e teve que se afastar novamente. O acidente aconteceu no dia 27 de julho.

Aos 86 anos, a atriz interpreta a personagem Brígida, matriarca da família Gouveia.

