Passione: Carolina Dieckmann ganha festa surpresa após sua saída da novela

Carolina Dieckmann ganhou uma festa surpresa organizada pelos colegas de elenco e produção da novela Passione. A atriz finalizou na última terça-feira as filmagens da personagem Diana, que morrerá depois de complicações no parto. Segundo informações do site oficial do folhetim, Dieckmann foi convocada a trabalhar nessa quinta, 16, com a justificativa de que seria preciso regravar algumas cenas. No entanto, ao chegar ao set de filmagens, o cenário estava montado para um evento de despedida.

"Eles disseram que eu precisava vir regravar algumas cenas. Fiz unhas, cabelo, vesti a roupa da personagem, mas era tudo armação. Fui surpreendida por uma festa de despedida no estúdio”, disse, em entrevista ao site da novela.

Carolina confessou que não conteve as lágrimas ao saber que sua personagem morreria, mas admite que o desfecho a deixou lisonjeada: “Fico extremamente lisonjeada com esse final. Como ainda falta um mês para o término da novela, haverá tempo de explicar as complicações da gravidez que ela teve (Eclampsia e Síndrome Helpp) e repercutir a história da Diana”.

Sobre os planos futuros, a atriz diz que sairá de férias com a família até assumir novos compromissos. “Vou aproveitar esse tempo para baixar a poeira e me despedir da Diana. É triste deixar um personagem. Eles são únicos para mim. Eu me entrego muito”, completou.

