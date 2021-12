Passione: Carolina Dieckmann diz que não foi informada sobre morte de Diana

Intérprete da personagem Diana, na novela “Passione”, Carolina Dieckmann afirmou que não foi informada sobre o possível assassinato da jornalista, na trama das 20h de Sílvio de Abreu. "Não sei se Diana vai morrer. E acho até bom não saber", contou a atriz em entrevista a coluna publicada no site Uol.





O homicídio de um dos personagens do núcleo central ocorrerá por volta do capítulo 120, mas o nome da vítima ainda é um segredo. O autor do folhetim já afirmou que o personagem que morrerá será conhecido apenas quando o capítulo for exibido, no mês de outubro. Nos bastidores, no entanto, comenta-se que a ex-mulher de Gerson (Marcelo Antony) é que será assassinada.

No início da trama, o nome mais provável para deixar o enredo era o de Bete Gouveia, já que Fernanda Montenegro havia anunciado que não ficaria até o final por considerar o trabalho muito cansativo. Depois, a atriz voltou atrás e disse que permaneceria na trama até o último capítulo. Como alguém teria que morrer, Diana passou a ser uma das principais opções devido à rejeição do público.

Segundo coluna publicada no jornal Extra, a mocinha da novela morrerá baleada no peito na casa da amiga Cris (Gabriela Carneiro da Cunha). O rosto do responsável pelo tiro não será mostrado e não haverá tempo para que ela pronuncie o seu nome. Os principais suspeitos do crime serão Melina (Mayana Moura) e Fred (Reynaldo Gianecchini).

