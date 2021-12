Passione: Candê e Valentina brigam após denúncia de subtração de menores

Candê (Vera Holtz) e Valetina (Daisy Lúcidi) vão brigar em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A confusão entre as duas começará depois que a feirante receber de Clara (Mariana Ximenes) as fotos que a avó dela fez de Amendoim (Pedro Lobo) e Cridinho (André Frambach), como provas da denúncia por subtração de menores. A cena será exibida no capítulo deste sábado, 23.



A personagem de Vera Holtz ficará irritada com a atitude da vizinha e irá até a casa dela tirar satisfação. "Como é que você teve coragem de me denunciar quando a exploradora de menores aqui é você?", perguntará Candê, para, logo em seguida, partir para cima de Valentina. A avó de Clara revidará, e a briga ficará mais séria.





