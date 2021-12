Passione: Candê desconfia de envolvimento de Fred na morte de Eugênio

Candê (Vera Holtz) está desconfiada do envolvimento de Fred (Reynaldo Gianecchini) na morte de Eugênio Gouveia (Mauro Mendonça), cujo crime ocorrreu no primeiro capítulo de “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A vendedora encontrará com o filho em sua casa e perguntará se ele tramou o assassinato do empresário com Clara (Mariana Ximenes). A cena irá ao ar no capítulo deste sábado, 9.







"Já está todo mundo dizendo que você e a Clara mataram o marido da Bete Gouveia (Fernanda Montenegro) para depois dar o golpe no coitado do Totó (Tony Ramos)! Mas o que eles não sabem é que, além disso, você sempre quis se vingar do seu Eugênio por causa do seu pai! Imagina quando a polícia juntar as pontas! Você está perdido, Frederico!", dirá a mãe do vilão.









