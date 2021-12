Passione: Bete recebe carta anônima dizendo que Eugênio foi assassinado

Em 'Passione', novela exibida pela Rede Globo, a matriarca dos Gouveia, Bete (Fernanda Montenegro), recebe uma carta, escrita com letras de recortes, dizendo que seu marido Eugênio (Mauro Mendonça) não teria morrido de infarto e sim assassinado. Assombrada, a viúva do empresário relê a correspondência e só consegue supor que se trate de uma brincadeira de mau gosto.



Apesar de achar que o conteúdo da carta é absurdo, a empresária se preocupa. Imediatamente, ela procura Mauro (Rodrigo Lombardi), com quem divide sua ansiedade. O filho do chofer também fica chocado com o que lê, mas consegue confortartá-la. Ponderado, ele concorda com Bete que é precipitado acreditar no que diz a carta sem nenhuma prova.

