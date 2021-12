Passione: Bete flagra Stela e Agnello juntos

Bete Gouveia (Fernanda Montenegro) verá Stella (Maitê Proença) aos beijos com Agnello (Daniel de Oliveira) em sua casa, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. O flagra acontece quando a socialite vai até a residência da mãe do seu marido a pedido de Brígida (Cleyde Yácones), que ainda não superou a morte do neto Saulo (Werner Schünemann). A cena será exibida no capítulo de sexta-feira, 29.



Stella encontrará o italiano na casa da sogra esperando pelo pai dele, Totó (Tony Ramos). Constrangida com a presença do amante, a socialite irá para o escritório aguardar Brígida, e Agnello irá atrás dela. Eles acabarão se beijando, e Bete flagrará os dois juntos. "O que está acontecendo aqui?", perguntará ao se deparar com o casal no escritório.





adblock ativo