Passione: Bete descobre que Clara é a mulher de Totó

Bete ficará surpresa ao descobrir que seu filho (Tony Ramos) está casado com Clara (Mariana Xinmenes) em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. A empresária reencontrará a vilã em sua casa no capítulo deste sábado, 21, durante um jantar preparado para sua família receber o italiano e a esposa.



"Olá, dona Bete! Há quanto tempo, não é mesmo?", provocará Clara ao chegar na casa da família Gouveia. Brígida (Cleyde Yáconis), Antero (Leonardo Villar), Saulo (Werner Schünemann), Gerson (Marcello Antony), Diana (Carolina Dieckmann) e Olga (Debora Duboc) também estarão na sala no momento da chegada do casal e ficarão decepcionados.

