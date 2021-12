Passione: Bete dá bofetada em Melina

Depois de brigar com Diana (Carolina Dieckmann), Melina (Mayana Moura) levará uma bofetada da mãe, Bete Gouveia (Fernanda Montenegro), em “Passione”. O desentendimento entre as duas começa quando a designer de moda acusa a empresária de querer prejudicar a relação dela com Mauro (Rodrigo Lombardi). A cena será exibida no capítulo desta sexta-feira, 27.

Durante a discussão, Melina ameaça se comportar da mesma forma que o irmão (Marcelo Antony), caso o engenheiro desista do casamento. “Se o Mauro me deixar, a Diana também deixa o Gerson! Os dois vão ficar juntos! E, se acontecer alguma coisa com o Gerson ou comigo. A culpa vai ser sua! Sua e de mais ninguém!". Bete ficará irritada e dará um tapa no rosto da filha. "Você não pode brincar com isso! É da vida do seu irmão que nós estamos falando!"

adblock ativo