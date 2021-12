Passione: Berilo sequestra Jéssica e pede que ela seja sua amante

Sem querer perder a companhia de suas duas esposas, Berilo (Bruno Gagliasso) decide sequestrar Jéssica (Gabriela Duarte), para ter uma conversa definitiva. Ele a leva, inconsciente, para seu apartamento, mas quando ela percebe que está com as mãos amarradas e que é "prisioneira" do ex-marido, começa a gostar da ideia.



"Você realizou a maior fantasia da minha vida. Não me solta. Não me solta que eu grito. Vou ser boazinha com você, meu mestre. Manda que eu obedeço meu dono, meu rei", diz.





Jéssica fica comovida com a situação de Berilo e começa a gostar do novo posto, já que não terá mais de cuidar dos afazeres de esposa.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira, 22.

