Passione: autor se irrita com boatos sobre personagem de Marcelo Antony

O autor da novela Passione, Silvio de Abreu, está irritado com a repercussão sobre o segredo que envolve o personagem de Marcelo Antony (Gerson). Segundo informações publicadas na Folha de S. Paulo nesta terça-feira, 8, Silvio reclamou do excesso de especulações sobre o papel do galã.

“Na semana passada falaram que Gerson era gay. Nesta, ele é pedófilo. Vamos ver o que inventam na semana que vem”, desabafou, após ironizar e dizer que não ficará surpreso se inventarem que o rapaz é sadomasoquista ou viciado em games eróticos.

Na trama, Gerson se casará com a estudante de jornalismo Diana Gouveia (Carolina Dieckmann). Os dois se apaixonaram nos primeiros capítulos, mas comenta-se que, após a troca de alianças, ele se distanciará da esposa e só vai dedicar seu tempo à convivência com os amigos.

O afastamento dará espaço para Mauro (Rodrigo Lombardi) se aproximar da estudante.

adblock ativo