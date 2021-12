Passione: Autor cria cenas falsas sobre assassinato para manter segredo

Para tentar manter o segredo do assassinato de um dos protagonistas até a data do crime, o autor de “Passione”, Silvio de Abreu, resolveu criar cinco mortes na trama, segundo informações de coluna publicada nesta quinta-feira, 30, na Folha de S. Paulo. Quatro dessas cinco serão falsas. A intenção é evitar vazamentos até a primeira quinzena de outubro, quando ocorrerá o assassinato de um dos personagens do núcleo central.







"Para preservar a emoção e não estragar a surpresa do público, soltei, sim, cenas avulsas e, eventualmente, algumas falsas", confirmou Sílvio de Abreu em entrevista à coluna. Ainda de acordo com a publicação, algumas informações sobre a trama, sobretudo a respeito do crime, estavam sendo passadas por maquiadoras a jornalistas.







Dentre os personagens que podem deixar a história antes do final, os mais cotados são Saulo (Werner Schünemann), Diana (Carolina Dieckmann) e Fred (Reynaldo Gianecchini). A jornalista, contudo, é a que tem mais possibilidade de sair da novela devido à sua baixa popularidade e mau desempenho da atriz na novela. Na semana passada, site e colunas davam como certa a morte da namorada de Mauro (Rodrigo Lombardi).











