Passione: audiência na estreia é menor do que "Viver a Vida"

O ibope de estreia da novela Passione, do autor Sílvio de Abreu, foi menor do que o do primeiro capítulo de Viver a Vida”, sua antecessora, escrita por Manoel Carlos. A nova trama das 20 horas da Rede Globo teve início na noite dessa segunda-feira, 17, com um time de peso encabeçado por Fernanda Montenegro.

Apesar de ficar atrás no ibope, “Passione” ficou à frente da programação das concorrentes na faixa em que foi ao ar, das 21h às 22h . A Rede Record marcou 11 pontos, o SBT obteve quatro, a RedeTV alcançou 2,5 e a Band, 1,4.

Além de Fernanda Montenegro, fazem parte do elenco da trama: Aracy Balabanian, o galã Marcelo Antony, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Gabriela Duarte, Vera Holtz, Carolina Dieckmann, Reynaldo Gianecchini, Bruno Gagliasso e Cauã Reymond.

