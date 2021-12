Passione: audiência em queda no horário nobre da Globo

Em sua primeira semana de exibição, a nova novela das 20h da Rede Globo, Passione, não tem tido um bom desempenho no ibope. Depois de uma estreia com uma audiência inferior ao primeiro capítulo de “Viver a Vida”, a trama de Sílvio de Abreu marcou 33 pontos no terceiro capítulo, número considerado baixo para uma novela do horário nobre da Globo.

A audiência de estreia na segunda-feira, 17, teve média de 37 pontos, com picos de 40, segundo dados prévios do Ibope. Já “Viver a Vida”, sua antecessora, obteve 43 pontos no capítulo inicial, em setembro do ano passado.

A trama se passa na Itália e em São Paulo. Possui vários núcleos, como a história de um italiano vivido por Tony Ramos que não sabe que é milionário e será enganado por Clara (Mariana Ximenes).

Outros personagens de destaque são a jornalista Diana (Carolina Dieckmann), o piloto Gerson (Marcelo Antony) e o empresário Mauro (Rodrigo Lombardi). Os dois últimos vão disputar o coração da repórter.

