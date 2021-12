Passione: Audiência cresce com suspense sobre assassinato

A audiência de “Passione” tem crescido com a aproximação do assassinato de um dos personagens principais da trama de Sílvio de Abreu. Segundo dados do Ibope, divulgado na noite de desta terça-feira, 6, a novela atingiu o recorde de audiência na segunda-feira, 4, com 40 pontos. No capítulo, Bete (Fernanda Montengro) contou à família que seu marido Eugênio (Mauro Mendonça) foi assassinado.







No mesmo dia, foi dada continuidade à cena, interrompida no sábado, na qual Stella (Maitê Proença) e Sinval (Kayky Brito) foram ao IML identificar um corpo que supostamente seria de Danilo (Cauã Reymond), o filho mais velho da socialite. Caso ocorresse, a morte do ciclista, contudo, não estaria ligada ao mistério do assassinato envolvendo o núcleo principal.







Dentre os personagens que podem deixar a trama antes do final, os mais cotados são Saulo (Werner Schünemann), Diana (Carolina Dieckmann), Melina (Mayana Moura) e Fred (Reynaldo Gianecchini). Clara (Mariana Ximenes), Mauro (Rodrigo Lombardi) e Gerson (Marcelo Antony) também estão entre os possíveis nomes.











