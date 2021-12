Passione: Assassinato de Saulo tem dez suspeitos

Após o fim do suspense do assassinato de um dos personagens principais de “Passione”, começam agora as especulações sobre o criminoso da novela das 21h da Rede Globo. No capítulo desta segunda-feira, 11, quando foi levada ao ar a morte de Saulo (Werner Schünemann), diversos personagens apareceram como suspeitos.

Muitos deles estavam sozinhos no momento do crime. Chegaram em casa nervosos e com olhares desconfiados, como Fred (Reynaldo Gianecchini), Gerson (Marcelo Antony), Melina (Mayana Moura), Noronha (Rodrigo dos Santos), Arthurzinho (Júlio Andrade), Stella (Maitê Proença), Agnello (Daniel de Oliveira), Laura (Adriana Padro) e Diógenes (Elias Gleizer). A maioria, mesmo sem provocações, justificou a ausência, usando álibis.





adblock ativo