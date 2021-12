Passione: Após três meses, trama de Sílvio de Abreu ainda tem baixa audiência

Depois de noventa dias no ar, “Passione” ainda possui baixa audiência no horário das 21h na Rede Globo. A novela de Sílvio de Abreu tem registrado uma média de de 32,5 pontos no Ibope da Grande São Paulo nos primeiros 93 capítulos, segundo coluna da Folha de S. Paulo. As antecessoras da atual trama obtiveram, nos três primeiros meses, melhores resultados.

De acordo com a publicação, "Viver a Vida" registrou 35,6 pontos, "Caminho das Índias", 35,4, e "A Favorita", 37,3 nos primeiros noventa capítulos. A audiência de “Passione”, contudo, passou a registrar 37 pontos com a descoberta das armações de Clara (Mariana Ximenes) e de pistas sobre o segredo de Gerson (Marcelo Antony).

