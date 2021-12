Passione: Após descobrir roubo, Myrna ameaça Fred

Myrna (Kate Lyra) ameaçará Fred (Reynaldo Gianecchini) após descobrir que o vilão está com o dinheiro que Saulo (Werner Schünemann) tinha em uma conta da Suíça, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A secretária da Metalúrgica Gouveia irá até a sala do marido de Melina (Mayana Moura) e mostrará as cópias do passaporte. Depois, ameaçará contar tudo que sabe para a polícia. A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 23.

