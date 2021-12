Passione: Após briga com Diana, Gerson sofre acidente

Na novela 'Passione', Gerson, personagem de Marcello Antony, vai sofrer um acidente após uma discussão com Diana (Carolina Dieckmann), em que ela chega a pedir o divórcio. Com a cabeça cheia de preocupação e com medo de perder de vez a jornalista, o piloto perde o controle do carro e se machuca durante uma das suas corridas. Gerson precisa ser resgatado de helicóptero.







Antes da corrida começar, Gerson já havia apresentado muito nervosismo, chamando a atenção de Danilo (Cauã Reymond). O sobrinho chega a perguntar ao tio se ele estava com receio de competir, mas o campeão de Stock Car confessou que estava tenso, mas que seu problema não era a corrida.







Na briga com Gerson, no dia da entrega da tese da jornalista, Diana fica decepcionada com o comportamento do marido e pensa em desistir do casamento. Antes de sair de casa para ir ao autódromo, Gerson chega a reconhecer seus erros e pede perdão à esposa. Chateada e irredutível, ela avisa não tem interesse em sequer assistir a corrida dele.









adblock ativo