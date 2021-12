Passione: após as traições, Stella tem medo de perder o marido

Vai ao ar na próxima semana o capítulo de “Passione” no qual Saulo (Werner Schünemann) ameaça pedir o divórcio à Stela. O empresário desconfiará de uma viagem da esposa ao Rio de Janeiro e decidirá pôr fim no relacionamento. As informações são da Coluna Zapping, publicada na Folha de S. Paulo.

A viagem dela à capital carioca tem motivos de sobra para deixar Saulo desconfiado. A loira sentirá atração pelo italiano Agnello (Daniel de Oliveira) no capítulo desta quinta-feira, 3, e irá bancar a ida deles ao Rio.

Após as insinuações do esposo sobre uma provável traição e ameaças de divórcio, Stela vai parar de se encontrar com o rapaz.

