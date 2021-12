Passione: Agostina é presa após briga com Jéssica

Apesar de separada de Berilo (Bruno Gagliasso), Agostina (Leandra Leal) vai até a casa onde o ex-marido mora com Jéssica (Gabriela Duarte) para ver os dois juntos. A filha de Totó (Tony Ramos) perderá o controle. Empurrá a atual esposa do italiano e dará uma bofetada nele. A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 23.

