Passada a fama, cachês dos ex-BBBs sofrem queda de até 50%

Três meses após o término do Big Brother Brasil, os participantes do reality show tiveram de reduzir o valor dos cachês cobrados para participar de eventos. De acordo com matéria publicada no site Ego, a escassez no número de convites fez com que essas celebridades instantâneas reduzissem os preços em até 50%.

Entre os tops a situação é diferente. O campeão Marcelo Dourado, que faturou R$ 1,5 milhão, cobra R$ 10 mil para aparecer em festas. No entanto, o valor é R$ 10 mil a menos do que o pedido dias depois de deixar o confinamento, segundo o Ego.

Na mesma tendência de queda seguem Cacau e Eliéser. Para contratar o casal, é preciso desembolsar em média R$ 6 mil. No auge da fama, os dois fechavam contrato para aparições por, no mínimo, R$ 12 mil.

Fernanda, vice-líder, pedia R$ 10 mil e, agora, tem aceitado até R$ 6 mil. Já Anamara, segundo o site, recebe atualmente cerca de R$ 2 mil.

Dos 17 participantes do reality show, o único que conseguiu aumentar o cachê foi o estudante de moda Serginho, que ganhou até oportunidade no programa Zorra Total. O paulistano inflacionou seu passe de R$ 3 mil para R$ 7 mil. Essa última quantia foi cobrada para mostrar o rosto durante duas horas na inauguração de uma loja em São Paulo.

