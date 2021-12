"Partiste" estreia com roteiro sobre afetos e saudades

Em uma casa de uma pequena cidade do interior baiano, uma bordadeira, mãe de quatro filhos, sublima a saudade dos que partiram, com afeto e sabedoria. Este é o enredo do espetáculo Partiste, texto e direção de Paulo Henrique Alcântara,que estreia sábado, às 20 horas, no Teatro Isba, Ondina.

A montagem, que marca a formatura da última turma do Curso de Artes Cênicas da Faculdade Social da Bahia, criado em 2003, é ambientada na primeira metade dos anos 1970. A cidade da peça é a mesma do autor: Livramento de Nossa Senhora, a cerca de 700 quilômetros de Salvador.

O encenador e dramaturgo, que traz no currículo montagens elogiadas como Lábios que Beijei (com Wilson Mello e Nilda Spencer), Bolero ( com Evelin Buchegger e Caio Monteiro) e Fala Comigo Doce como a Chuva (Evelin Buccheger e João Miguel), informou que desta vez une memórias reais de sua vida e ficção.

Para Paulo Henrique Alcântara, o espetáculo “é filiado ao ciclo memorialista dos escritores Jorge Andrade e Naum Alves de Souza”. A trilogia do lar, do dramaturgo Mauro Rasi, e a poesia de Adélia Prado também são fontes de inspiração.

Durante ensaio da montagem, ele contou que resolveu escrever esta peça após a morte do pai, Guilherme Alcântara, há um ano. “Queria fazer esta homenagem a ele. É uma peça sobre o ir embora. É o meu texto mais poético, mais subjetivo, mais confessional, que mais aposta na emoção”, pontua.

|Serviço|

O quê: estreia da peça Partiste

Onde: Teatro Isba, em Ondina

Quando: sábado e domingo, às 20 horas. Em seguida, a peça entra em recesso e retorna de 28 de junho a 4 de julho

Quanto: entrada franca



Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quarta-feira,16

