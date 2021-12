Participante do 'Big Brother' espanhol é expulso por suspeita de estupro

Uma suspeita de estupro abalou a 18ª edição do Gran Hermano Revolution, a versão espanhola do reality show Big Brother. O participante José María López Pérez foi expulso do programa após surgirem suspeitas de que ele teria abusado sexualmente de outra participante, Carlota Prado Alonso, enquanto ela estava alcoolizada.

O caso aconteceu durante uma festa realizada no reality show no último final de semana e usuários no Twitter perceberam que algo de estranho estava acontecendo. A Telecinco, emissora que transmite o reality, cedeu as imagens do programa para ajudar nas investigações da polícia espanhola.

"A direção de Gran Hermano decidiu expulsar do programa José María por conta de uma conduta intolerável. Da mesma forma, foi considerado oportuno que Carlota deixe a casa", escreveu a Telecinco em comunicado divulgado no Twitter. "Deve-se ressaltar que o único expulso é José María, enquanto Carlota, seguindo as diretrizes do grupo de psicólogos, foi aconselhada que nestes momentos permaneça fora da casa.

A porta está aberta para ela, de maneira que na quinta-feira poderá retornar ao programa", finalizaram.

