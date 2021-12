Participante do 'BBB 17' já chamou o programa de 'fraude'

A nova edição do Big Brother Brasil nem começou e já está dando o que falar. Usuários de redes sociais garimparam postagens antigas do perfil de Vivian Amorim, que já foi eleita Miss Amazonas e está entre os participantes da 17ª edição do programa. Em uma delas, ironicamente, sobre o próprio programa, ela foi acusada de ter feito comentários 'gordofóbicos'.

"Não gostei dessa gorda do BBB, pra mim ela tinha que sair logo no primeiro paredão!", escreveu Vivan, em postagem de 2011, quando ainda era uma adolescente.

Em outra postagem, a participante respondeu concordando com um perfil que dizia: "Chamou a Paula de gorda nojenta, e ele com essa cara de viado [sic] e esse moicano oxigenado é o que?".

Em 2013, a participante fez outro comentário polêmico: "Então, já que o BBB é uma fraude, vamos parar de se irritar, vamos evitar chateações e vamos tentar rir disso tudo!".

