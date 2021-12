Parque da Cidade recebe festival gratuito de sustentabilidade, cultura, arte e moda

O Parque da Cidade vai receber a quarta edição do Festival UNIFACS de Sustentabilidade, Cultura e Arte (FUSCA). O evento gratuito ocorrerá neste sábado, 1, e será marcado por diversas ações promovidas por estudantes e professores da universidade através de projetos realizados pela instituição.

Quem for ao local encontrará atividades como coleta seletiva, exposição de materiais coletados no Parque Marinho da Barra e palestras sobre logística reversa e moda sustentável fazem parte do calendário através do Programa UNIFACS Recicla (UNIR). Além de ações de saúde e cultura através do programa Engajamento Cidadão, com jogos, atendimento em fisioterapia, atividades esportivas, e também apresentações musicais e a realização da Feira de Economia Criativa.

Confira a programação abaixo:

