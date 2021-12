Mesmo com a insegurança tomando conta da cidade nos últimos dias, devido à greve da Polícia Militar da Bahia, houve quem encontrasse uma saída bem humorada para essa situação.

Dentre diversos compartilhamentos de imagens, vídeos e áudios ironizando e criticando a paralisação, duas paródias tornaram-se virais nos grupos do aplicativo de celular Whats App. São elas as versões da música "Te Esperando", de Luan Santana, e de "Raiz de Todo Bem", do cantor baiano Saulo Fernandes.

Confira!

Paródia de "Raiz de Todo Bem"

<AUDIO ID=1406674/>

Salvador, Bahia, território Iraquiano

com medo tô eu, tá você, tamos nós

A PM parou

Oxente, cê não ta vendo que a gente é nordeste?

É tiro pra peste...

Cadê a galera da Rondesp?

Que dureza...

Segure sua carteira

não dê bobeira

até já fecharam a Igreja do Senhor do Bonfim

pra nós, cidadão, tá ruim

E o povo com medo,

a polícia parou,

e a copa chegou...

(Refrão)

A PM parou

não quero copa nesse país

não venha me fazer de mané

segurança que a gente quer

A PM parou

não quero copa nesse país

não venha me fazer de mané

saúde e educação que a gente quer

"Te Esperando" - a versão do ladrão

Da Redação Paródias sobre a greve ganham as redes sociais

