Divulgado na última terça-feira (12) para os internautas, o clipe “Eu sou mesmo piriguete” virou hit na internet e ao que parece, o cargo de sucesso no site youtube, até então, ninguém tasca.

Trata-se de uma paródia do clipe “Vida de Empreguete”, protagonizado pelas personagens Cida (Isabelle Drummond), Penha (Taís Araújo) e Rosário (Leandra Leal) da novela das sete Cheias de Charme, exibida pela Rede Globo, que satiriza as famosas periguetes.

Há três dias no ar, a paródia já ultrapassou a marca de 624 mil visualizações. As ‘piriguetes’ responsáveis pelo sucesso do clipe, que teve colaboração do ator e diretor teatral Marco Santini, são Kéfera Buchmann e Leo Dalledone.



Veja o clipe "Eu sou mesmo piriguete"

Murilo Melo Paródia do clipe da novela Cheias de Charme vira febre na internet

A atriz curitibana Kéfera, em entrevista ao UOL, contou que desde o início queria fazer uma brincadeira saudável que rimasse exatamente com empreguete. "Logo veio à mente a palavra periguete. O intuito da letra da paródia era descrever como é o comportamento de uma mulher periguete”, explica.

No clipe, a atriz Kéfera, que interpreta Juju, conta com a ajuda de outras duas "amigas", os atores Maicon Santini e Leo Dalledone, que dançam de vestidinho curto e salto alto. Durante o vídeo, são relatadas a rotina e as travessuras das três na balada. Elas fazem de tudo para conquistar um homem, posar nua para uma revista, virar Panicat e ser melhor do que uma escolhida para participar de A Fazenda, reality show da Record.

Sobre o sucesso do clipe, Kéfera diz ser importante frisar: “Não estamos ganhando nada. O nosso intuito é divertir o público. No Brasil, você pode fazer paródia, mas não se pode ganhar dinheiro em cima dela. E é isso que estamos fazendo. Só teremos visibilidade”.

adblock ativo