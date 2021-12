Paroano Sai Milhó homenageia 50 anos da Tropicália

A tradicional banda Paroano Sai Milhó vai homenagear os 50 anos da Tropicália no Carnaval deste ano. Os desfiles, que começam na quinta, 26, às 20h, na Vila Caramuru – Rio Vermelho, vão ter no repertório canções como "Alegria, Alegria”, “Tropicália” e “Ando meio desligado”.

O grupo também participam da Festa de Iemanjá, em 2 de fevereiro, no Rio Vermelho. Já nos dias 10 e 11 de fevereiro, serão a atração de um baile de Carnaval do Café Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia, Campo Grande.

Os desfiles começam durante o Fuzuê, dia 18 na Barra, no sábado que antecede a folia. A quinta-feira, já tradicional da abertura do Carnaval, será como sempre, no Rio Vermelho. No sábado, 25, e segunda, 27, de Carnaval, o grupo já tem apresentações confirmadas no Pelourinho.

